Finales 3X3 basket in Antwerpen verhuizen van Groenplaats naar Merksem door regen

3x3 basketbal in België is ontstaan in Antwerpen. Het is dus niet voor niets dat de finales hier plaatsvinden. "Omdat het WK 3x3 basket vorig jaar in Antwerpen plaatsvond, vonden deze finales toen in Brussel plaats. Nu komen ze terug thuis", zegt de Antwerpse schepen van Sport, Peter Wouters (N-VA). "In de finale is het Antwerpen tegen Merksem, dus ik lieg er niet om." De organisatie heeft ook al een akkoord met de stad om de finales volgend jaar terug in Antwerpen te laten plaatsvinden.