"Charismatisch" en "bescheiden", maar vooral een "warme vrouw": collega's en vrienden over Bea Van der Maat

Urbanus en Van der Maat samen speelden ook samen in "Max", een komische film uit 1994 met Jacques Vermeire in de hoofdrol. "Er was een scène in een kerststalletje en Bea en ik speelden daarin Jozef en Maria", herinnert Urbanus zich. "Met Bea acteren gaf altijd een kick. Het was een mooie vrouw en iedereen had altijd meteen een boontje voor haar."