"Bijzondere vrouw zonder sterallures", regisseur Stijn Coninx blikt terug op opnames "Koko Flanel" met Bea Van der Maat in de hoofdrol

"Bea Van der Maat was een onwaarschijnlijk sterke persoonlijkheid en een bijzondere vrouw", zegt regisseur Stijn Coninx, die Van der Maat als onervaren actrice een hoofdrol aanbood in zijn kaskraker "Koko Flanel". In "De ochtend" op Radio 1 geeft hij een inkijk in hoe een populaire zangeres het schopte tot hoofdrolspeelster van een van de meest succesvolle films in de Belgische filmgeschiedenis en hoe het was om met haar samen te werken.