Bergen verbiedt samenscholingen van meer dan 5 mensen in stationswijk

Buurtbewoners reageren positief op de beslissing van de burgemeester. "Ik kom wel eens laat op de dag thuis van bij mijn dochter", zegt een vrouw aan de Franstalige omroep RTBF. "Maar als het donker is, ga ik niet door deze straat. Dan neem ik liever een taxi."

"We kregen geregeld bedreigingen", legt een handelaar uit. "Ik ben gerustgesteld door dit besluit van de gemeente."

Eerder deze maand was de stationswijk het toneel van een afrekening tussen twee bendes. Volgens buurtbewoners hadden de inzittenden van twee auto's elkaar beschoten. Het parket van Bergen had het over een woordenwisseling die uit de hand was gelopen.

Het gerecht had niemand kunnen laten aanhouden.