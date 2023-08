Bewoners van Triamant in Sint-Truiden uitgenodigd op eerste thuismatch van STVV: “Hart onder de riem in moeilijke tijden”

De uitnodiging is een teken van solidariteit. Maar de aanwezigheid van deze supporters op leeftijd kadert ook in het 100-jarig bestaan van STVV: “In het seizoen waarin we onze 100ste verjaardag vieren bouwen we stap voor stap op naar februari 2024, wanneer we officieel een eeuw bestaan. In deze opbouw wijden we regelmatig een wedstrijd aan een specifieke tijdsperiode in onze rijke geschiedenis. Aangezien Standard de openingswedstrijd is, blikken we naar aanleiding daarvan ook terug op de eerste decennia van STVV. Een periode die sommige inwoners van Triamant nog persoonlijk meegemaakt hebben.”