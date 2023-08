40.000 Afrikaanse leliebloemen pronken op tuinfestival Bloemenpracht in Merksplas

De grote blikvanger van de Bloemenpracht zijn de 40.000 Afrikaanse leliebloemen. "In totaal hebben we 4.000 planten met tien bloemen per plant. Het is een bijzondere collectie die we in 2010 hebben aangeplant." Sindsdien zijn er maar enkele bloemen gesneuveld. "Het zijn vorstgevoelige planten, maar toch zijn ze zeer bestendig aan ons klimaat."