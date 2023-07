Concert Taylor Swift zorgde voor kleine aardbeving in Seattle

"Shake it off", een van de grote hits van Taylor Swift, kreeg deze week een nieuwe connotatie. Jackie Caplan-Auerbach, een seismoloog aan de Western Washington University kwam tot de vaststelling dat een concert van de popster vorig weekend voor een seismische activiteit van 2,3 op de schaal van Richter had gezorgd in het centrum van Seattle, een stad aan de oostkust van de VS.