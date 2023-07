Denemarken wil manifestaties beperken waarin Koran beledigd wordt

Een eventuele beperking zou wel de vrijheid van meningsuiting moeten respecteren, die in de Deense grondwet staat.

De afgelopen weken vonden in Zweden en Denemarken verschillende manifestaties plaats waarbij een koran verbrand werd of op een andere manier werd ontheiligd. Dat heeft geleid tot diplomatieke spanningen met landen in het Midden-Oosten. De Deense en Zweedse gezanten zijn in verschillende landen op het matje geroepen. In Irak en Pakistan kwamen ook duizenden mensen op straat uit protest tegen koranverbrandingen.



De Deense regering zegt dat de manifestaties "zo'n niveau bereikt hebben dat Denemarken in veel regio's beschouwd wordt als land dat het beledigen en denigreren van culturen, religies en tradities van andere landen faciliteert".

De Zweedse premier Ulf Kristersson zegt dat hij in nauw contact is met zijn Deense collega Mette Frederiksen en dat een gelijkaardig proces aan de gang is in Zweden. Stockholm verhoogde ook de waakzaamheid voor terrorisme na verschillende incidenten met korans.

Eerder vandaag riep de Turkse buitenlandminister Hakan Fidan zijn Zweedse collega Tobias Billström op concrete maatregelen te nemen tegen daden die getuigen van islamofobie. Hij noemt "verachtelijke acties" onder het mom van vrije meningsuiting onaanvaardbaar.