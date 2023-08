Gedrogeerde automobilist veroorzaakt crash in centrum Kruibeke en slaat op de vlucht

Zaterdagavond kwam een auto uit de richting van Bazel en reed naar het centrum van Kruibeke. Hij botste met een kleine personenwagen die net een parkeerplaats had verlaten en ook in de richting van Kruibeke wilde rijden. De klap was enorm. De aanrijdende wagen ging over de kop. Zowel de bestuurder als de inzittende passagier sloegen meteen op de vlucht, maar keerden na een tiental minuten toch terug naar de plaats van het ongeval. De kleine personenwagen werd vooraan zwaar beschadigd. De bestuurster van die wagen werd net als haar passagier met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook de passagier van de wagen die de aanrijding had veroorzaakt werd nog voor verzorging weggebracht.