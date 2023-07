Gemengde gevoelens bij Antwerpse handelaars over soldenmaand: "Slecht weer was spelbreker"

Vanaf 1 augustus verandert het parkeerbeleid in de stad Antwerpen en mogen bezoekers niet meer op straat parkeren. "We vrezen niet dat we veel klanten gaan verliezen. Ze kunnen nog altijd in ondergrondse parkings terecht of hun auto achterlaten aan park and rides en met het openbaar vervoer komen." En nu de soldenmaand voorbij is, hebben de handelaars nog veel om naar uit te kijken. "De Bollekesfeesten en de Antwerp Gay Pride lokken altijd veel volk naar de stad. En het Antwerpse modeweekend in oktober is ontzettend populair, we blijven optimistisch."