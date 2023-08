Herdenkingsmonument in Tielrode herdenkt slachtoffers van Amerikaanse bommenwerper

Zondagochtend is in Tielrode een memoriaal ingehuldigd dat de slachtoffers herdenkt van de Amerikaanse bommenwerper Lucky Lady II. Tim Richardson, hoofd van de Amerikaanse ambassade: "Tachtig jaar geleden begon de 30ste juli niet in een rustige zondagse sfeer zoals nu. België heeft jarenlang in angst geleefd. De herdenking van vandaag in Temse is een hart onder de riem voor alle Amerikanen en zeker voor de familieleden van onze gesneuvelde landgenoten.” De Amerikaanse diplomaat onthulde samen met burgemeester Maes het mooie memoriaal en legde bloemen neer voor het herdenkingsteken.