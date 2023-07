Korenslang van 40 centimeter gevonden in huis in Lissewege: "In de zomer krijgen we meeste meldingen"

Gisteren kreeg de brandweer van Brugge een oproep binnen van een inwoner die plots een slang in zijn huis aantrof. Zij schakelden de verzorgers van SOS Reptiel in. "Ze zagen al snel dat het ging om een korenslang, één van de populairste slangen die in ons land worden gehouden", reageert Mario Goes van SOS Reptiel.

"De brandweer dacht eerst dat de slang ziek was omdat hij een verdikking had. Maar hij had gewoon net gegeten", lacht Mario nog. "Zulke soort zijn dol op knaagdieren, dus ik vermoed dat hij net een muis had verorberd."