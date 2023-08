Man in Avelgem aangevallen door zwerm Aziatische hoornaars

"Het is niet het eerste incident dit jaar waarbij iemand naar het ziekenhuis moest", reageert Kevin Verbeeck van het expertisecentrum Aziatische hoornaars. "Mensen hebben tijd om hun haag te scheren of de klimop aan te pakken en benaderen zo per ongeluk een nest. Nu was het anders. De man was planken aan het zagen op vier meter van het nest, dat was niet eens in de buurt. Dat bewijst nog maar eens dat de wespensoort veel defensiever is dan de gewone wesp."

"Gewone wespen vallen met een paar aan en laten je met rust als je wat verder van het nest gaat staan. Aziatische hoornaars vallen massaal aan en blijven je achtervolgen met alle zware steekincidenten als gevolg. In Frankrijk en Spanje kennen ze elk jaar zo'n tien doden, in Vlaanderen is dat gelukkig nog niet gebeurd. Al blijft het elk jaar hout vasthouden", besluit Verbeeck.

Het Vlaamse bijeninstituut roept daarom ook de Vlaamse overheid op om de bestrijding van de Aziatische hoornaar financieel te ondersteunen.