Ezel Berry uit Roeselare maakt tocht van 600 kilometer ten voordele van het goede doel

Ezel Berry gaat opnieuw op pad. Samen met zijn baasje Piet Ternest en diens broer Paul is hij deze middag vertrokken van Oekene naar het Nederlandse Utrecht. "We willen de Martinusroute, die van Utrecht naar Tours loopt, in twee etappes afleggen", vertelt Piet Ternest. "Dit jaar stappen we 600 kilometer richting Utrecht. Volgend jaar gaan we richting Tours. Dan zal Berry meer dan 1.200 kilometers op de teller hebben in totaal."

Dat doet het drietal niet zomaar, ze zamelen daarmee geld in ten voordele van het goede doel, de vzw D.O.G.B.O-Dogbo. De vereniging zegt zich in voor sociale projecten in het Afrikaanse land Benin. "We verkochten zelf al de superorganische mest van Berry ten voordele van dit goed doel", lacht Piet.