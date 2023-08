Man raakt zwaargewond bij woningbrand in Zele

Zondagochtend rond zeven uur is een brand ontstaan in een huis in Rinkhout nabij Zele. In het huis was nog een man aanwezig. "De brand is heel snel uitgeslagen", zegt Hans Knop, burgemeester van Zele. "De bewoner kon nog op eigen houtje het huis verlaten maar moest met zware brandwonden naar het UZ Gent gebracht worden. Zijn toestand is nog steeds zeer ernstig." Omdat de brand zo hevig was, werd ook de brandweer van Dendermonde opgeroepen om te helpen bij de bluswerken.

De woning is volledig uitgebrand en onbewoonbaar. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een branddeskundige aangesteld om te onderzoeken hoe de brand exact is ontstaan. Ook de twee aangrenzende woningen zijn zwaar beschadigd, zegt burgemeester Knop. "De ene woning is niet ernstig beschadigd. De andere woning is aan de dakconstructie zeer beschadigd. Ook die woning is onbewoonbaar verklaard. Gelukkig hebben de buren geen verwondingen opgelopen. We hebben de bewoners tijdelijk kunnen onderbrengen in een noodwoning van de gemeente."