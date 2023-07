Motorrijder zwaargewond na botsing op kruispunt Noorderlaan in Antwerpen

Een motorrijder is zwaargewond geraakt na een verkeersongeval op het kruispunt van de Groenendaallaan en Noorderlaan, in Antwerpen. De motard en een automobilist reden beide het kruispunt op en knalden tegen elkaar. De motorrijder is niet in levensgevaar. De bestuurster van de wagen was onder de indruk en kreeg slachtofferzorg aangeboden.