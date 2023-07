Franse ambassade aangevallen in Niger, West-Afrikaanse landen treffen financiële sancties en dreigen met interventie

Frankrijk veroordeelt het geweld en roept de Nigerese autoriteiten op om de veiligheid te verzekeren. Frankrijk zegt ook dat het onmiddellijk zal reageren als Franse burgers, militairen of economische belangen aangevallen zouden worden.

Niger was een van de laatste bondgenoten van Frankrijk in de Sahel, een regio die zich uitstrekt over een tiental landen, van het westen tot het oosten van Afrika. De regio is de laatste jaren ten prooi gevallen aan politieke instabiliteit en jihadistische aanvallen. Frankrijk heeft op dit moment zo'n 1.500 militairen in Niger. Een deel daarvan werd overgeplaatst vanuit Mali, nadat de nieuwe militaire machthebbers daar de Fransen hadden opgedragen om het land te verlaten.