Nu al 2 keer zoveel Aziatische hoornaars gemeld als heel vorig jaar "en het seizoen is nog maar pas begonnen"

In de eerste drie weken van juli zijn er opnieuw 362 nesten van Aziatische hoornaars opgespoord en vernietigd. Dat zegt het Vlaams Bijeninstituut. De wespensoort is in opmars en vormt een bedreiging voor de inheemse honingbijen. Dit jaar zouden er al meer dan 2.800 koninginnen en nesten zijn gemeld tegenover 1.400 heel vorig jaar. "En dat is wellicht nog een grote onderschatting", zegt Kevin Verbeek van het expertisecentrum Aziatische hoornaar.