Opnieuw treft natuurgeweld Noord-Italië: modderstroom en steenlawine in Dolomieten

Noordelijk Italië kent voorlopig geen zorgeloze zomer. In de Dolomieten, een regio aan de grens met Oostenrijk, heeft een modderstroom meerdere houten bruggen en nutsvoorzieningen meegesleurd. In amper twee uur tijd viel zo'n 50 milliliter regen uit de lucht wat ervoor zorgde dat een beek in het grensdorp Olang in een vernietigende modderstroom veranderde. Voorlopig is nog niet duidelijk of en hoeveel slachtoffers er zijn. De Dolomieten zijn een erg dunbevolkte regio.