Oud-directeur van school in Keerbergen waar Bea les gaf: “Misschien heb ik haar dat duwtje gegeven om leerkracht te worden”

Oud-directeur van de middenschool van het KA Keerbergen, Luc Borgions, heeft alleen maar mooie herinneringen aan Bea Van der Maat: “Een heel lieve, sympathieke, meelevende vrouw. Waar ze kon helpen, was ze altijd de eerste om te helpen. Ook een timide vrouw, maar zet ze op een podium en dan werd ze een echt podiumbeest.”

Het was mede door directeur Luc dat Bea de stap zette naar het onderwijs. “In 2004 kwam Bea haar zoon inschrijven in onze school. We hadden op dat moment een vacature voor het vak Engels. Ze had een diploma regentaat Nederlands-Engels, dus ik vroeg haar of ze geen interesse had. Ze is daar eigenlijk meteen opgesprongen. Het was een toevallige samenloop van omstandigheden. Er was een vacature, het was voor haar het juiste moment om de vraag te krijgen en daar ja op te zeggen.”