Tientallen doden en gewonden bij bomaanslag op politieke bijeenkomst in Pakistan

Zeker 40 doden en meer dan 100 gewonden. Dat is de voorlopige balans van een bomaanslag tijdens een bijeenkomst van de radicaal-islamistische partij Jamiat Ulema-e-Islam, die deel uitmaakt van de Pakistaanse regering. Een van de doden is de lokale leider van de partij. Ook enkele nationale kopstukken waren aanwezig, maar zij bleven ongedeerd.

De aanslag vond plaats in Khar, in het district Bajur, aan de grens met Afghanistan. Hij is nog niet opgeëist. Bajur is een regio waar militanten van IS lange tijd sterk stonden. De laatste jaren voerde het Pakistaanse leger er grootschalige operaties uit om de militanten te verdrijven. Maar IS pleegt er nog geregeld aanslagen op veiligheidsdiensten en burgers. Ook in de rest van het land neemt het aantal aanslagen door islamistische militanten weer toe, nadat een staakt-het-vuren tussen de taliban en de regering werd opgezegd.

In Pakistan vinden deze tijd veel politieke bijeenkomsten plaats. Normaal gezien worden er na de zomer parlementsverkiezingen gehouden. Die zullen sowieso in een gespannen sfeer plaatsvinden. Pakistan is al jaren politiek instabiel. In april vorig jaar werd de premier Imran Khan afgezet door het parlement. In oktober bepaalde de kiescommissie dat Khan, die nog altijd heel populair is, vijf jaar lang niet aan verkiezingen mag deelnemen.