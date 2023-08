Topschaatsers zakken vanaf augustus af naar gerenoveerde schaatsbaan in Liedekerke

Nog opvallend, de schaatsbaan is normaal tijdens de zomermaanden gesloten en opent pas midden september. Maar uitzonderlijk opent de ijsbaan in augustus al de deuren. Zo kunnen Vlaamse topschaatsers, zoals Loena Hendrickx, blijven trainen in de zomer. Normaal schaatsen ze dan op de schaatspiste van Hasselt, maar door een technisch defect aan de koelinstallatie kan daar nu niet geschaatst worden.

“We maken een duidelijke keuze voor de schaatsbaan in Liedekerke”, zegt minister van Sport Ben Weyts (N-VA). “We investeren in sportkwaliteit en dus ook in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Elk jaar genieten tienduizenden bezoekers in Liedekerke. We zorgen ervoor dat dit ook in de toekomst nog kan en we zorgen dat er dit jaar wat extra topsporters bij zijn.”

Elke vrijdagavond én zaterdag- en zondagnamiddag zullen er ook publieke schaatsbeurten zijn voor het grotere publiek.