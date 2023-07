Brandend vrachtschip in Nederland kan momenteel toch niet versleept worden: rookontwikkeling en wind zijn spelbrekers

Al dagenlang dobbert de Fremantle Highway voor de Nederlandse Waddeneilanden. Dinsdagnacht brak er brand uit en sindsdien proberen de hulpdiensten het vuur te blussen. Ze willen het schip verslepen, zodat het op een veiligere plaats kan liggen - verder van de drukke scheepvaartroutes.

Bedoeling was dat die operatie dit weekend zou plaatsvinden, maar de rookontwikkeling en de windrichting strooien roet in het eten, meldt de Rijkswaterstaat. "Door de huidige zuidwestenwind is het nu niet mogelijk om het schip te verslepen. De rookontwikkeling van de brand en de huidige windrichting zorgen ervoor dat tijdens de gehele sleepoperatie van het schip de rook over de sleepboot heen trekt", klinkt het. "Mocht de berger nu dus starten met verslepen dan is dat niet zonder risico’s en de veiligheid en de gezondheid van de bemanning staat altijd voorop."

Wel is er vandaag een tweede noodsleepverbinding aangelegd aan de achterzijde van het vrachtschip.