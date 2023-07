Bea Van der Maat kreeg een jaar geleden te horen dat ze ALS had: wat is die dodelijke en voorlopig ongeneeslijke spierziekte precies? 

"Het is een verschrikkelijke ziekte, een motorneuronziekte", vertelde Ludo Van Den Bosch vorige week nog in "Terzake". Hij leidt een laboratorium voor neurobiologie, dat onderzoek doet naar de ziekte.

De diagnose kan pas gesteld worden als andere neurologische aandoeningen werden uitgesloten, stelt de Belgische ALS-liga. Een van de eerste symptomen is vaak het verlies van kracht in handen of voeten. Dagelijkse handelingen - zoals veters strikken - worden steeds moeilijker.

"Het motorische systeem valt uit bij die patiënten." Die motorische zenuwcellen staan in voor de overdracht van prikkels vanuit de hersenen via de zenuwen naar de spieren. Het spierstelsel van ALS-patiënten gaat steeds meer achteruit. "Het is een proces dat altijd maar erger en erger wordt. Je hebt dat systeem nodig om te kunnen spreken, maar ook om bijvoorbeeld je handen en armen te bewegen of om rond te wandelen. Het gevolg van het uitvallen van dat systeem is dat die patiënten volledig verlamd geraken." Uiteindelijk raken ook de ademhalings- of slikspieren verlamd en sterven patiënten.