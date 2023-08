Wielrenner Jordi Meeus gehuldigd in Lommel voor sprintzege op de Champs-Elysées

"Die dag was een rollercoaster van emoties. Er hing sowieso al een andere sfeer dan anders omdat het de laatste rit was van drie lange weken", vertelt de wielrenner. "En toen begonnen we te koersen. Ik wist dat ik kans maakte om te winnen, en hoopte dat ook, maar ik had het niet per se verwacht. Het was heel close met Jasper Philipsen, het was nog niet zeker wie van ons gewonnen had. Pas na een dikke minuut kreeg ik bevestiging dat ik gewonnen was en dat was een onvergetelijk moment."