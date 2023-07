Wisselvallig weer houdt 75.000 bezoekers op Sfinks Mixed in Boechout niet tegen: "Meer volk dan vorige jaren"

Het vierdaagse gratis festival Sfinks Mixed in Boechout loopt op zijn einde en de organisatie mag spreken over een succesvolle editie. "Het was zeer fijn met heel afwisselende concerten en een afwisselend publiek", vertelt artistiek directeur Patrick De Groote. "We hebben ruim 75.000 bezoekers ontvangen in Boechout. Het is geleden van 2017 of 2018 dat we meer festivalgangers hebben gehad. We zijn heel tevreden."