Woonboot vat vuur in Aalst

In de keuken van een woonboot op de Dender in Aalst, ter hoogte van de Sint-Annabrug aan het Werfplein, is zaterdagnamiddag brand uitgebroken. De eigenaar was op dat moment niet aanwezig op de boot.

Hoe de brand is ontstaan, is niet meteen duidelijk. De politie stelde een veiligheidsperimeter in op het Werfplein. Uiteindelijk kon het vuur behoorlijk snel geblust worden door de brandweer.