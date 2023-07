Brusselse Zuidfoor als werkplek: "Zeker 600 mensen verdienen hier hun brood"

Vandonghe benadrukt het belang van de Zuidfoor als belangrijkste inkomstenbron voor honderden ondernemers en hun families. "In de winter hebben we een paar maanden geen inkomsten. Terwijl we wel kosten hebben: denk aan een auto, huis of loods om materiaal op te slaan. We hebben geen ander beroep of werk ernaast. Zonder de Zuidfoor overleven we de winter niet."