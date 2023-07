Twee jongeren omgekomen bij zwaar ongeval in Doornik, twee anderen in kritieke toestand: "Dit is een echte horrorfilm"

"Het is geen donkere serie meer, maar een echte horrorfilm." De burgemeester van Doornik reageert aangeslagen op sociale media, na - opnieuw - een zwaar accident. Het ongeval deed zich afgelopen nacht voor, in Beclers, een deelgemeente van Doornik.

Volgens de burgemeester was er slechts één voertuig betrokken, met vier jongeren aan boord. Ondanks de tussenkomst van de hulpdiensten is de balans dramatisch: twee jongeren zijn overleden, twee anderen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder hen ook een meisje van 13. "Ik bied mijn medeleven aan aan de families. Ik ben er kapot van."