Met dank aan België: toplui van Albanese politie en justitie opgepakt in groot onderzoek naar moord, corruptie en drugshandel

In de Albanese media is het al dagenlang groot nieuws: verschillende topmannen bij politie en justitie zijn opgepakt in het kader van een groot onderzoek naar moord, corruptie en drugshandel. En, het onderzoek heeft ook een Belgisch tintje, want de informatie kwam - onder meer - vanuit de Sky ECC-telefoons die ons land twee jaar geleden kon kraken.