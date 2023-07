Antigifcentrum krijgt steeds meer oproepen over overdosis paracetamol: "Te veel innemen, kan je lever aantasten"

In de meeste gevallen is een overdosis of vergiftiging het gevolg van een vergissing. "Mensen denken dat ze nog maar twee pilletjes, maar het zijn er al vier. Of een kind krijgt een dosis van zijn moeder en later nog een van zijn vader. Typisch is ook de vergissing met de doseerpipet voor kinderen, waar aan de ene kant het lichaamsgewicht en aan de andere het aantal milliliter staat."