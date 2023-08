Antwerps poetsbedrijf gaat noodgedwongen creatief om met nieuw parkeerbeleid: "Met plooifietsen naar onze klanten"

Het poetsbedrijf heeft wel een vergunning aangevraagd, maar staat in contact met de stad voor een betere oplossing. "We hebben onze advocaten gevraagd om een brief te sturen voor een andere oplossing. We willen dat ondernemers aan een ander tarief mogen parkeren op straat." Anders vreest Mohammed voor het ergste. "Zo'n vergunning is veel te duur en we gaan dat ook niet doorrekenen aan onze klanten. Dan vrees ik ervoor dat we niet in de stad terechtkunnen en dat we klanten gaan verliezen."