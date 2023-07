Beer achtervolgt twee jagers in Noord-Italië, één van hen valt bij ontsnapping uit boom

In de buurt van de Italiaanse gemeente Roncone, ten noordwesten van het Gardameer, zijn twee jagers achtervolgd door een beer. De twee schrikten het vrouwtje wakker tijdens een bergwandeling. De beer achtervolgde de mannen, die al schreeuwend wegliepen. Eén van hen klom in een boom, maar viel naar beneden omdat de beer hem met zijn klauw had geraakt. De man viel naar beneden en kwam op een steen terecht, waarna de beer hem achterliet. Hij liep met een gekneusde rib verder en ligt nu ter observatie in het ziekenhuis.

In La voce del Trentino getuigde de man over het voorval. "We waren net uit de auto gestapt en werden geconfronteerd met een beer die op twee poten stond. We renden weg en hij achtervolgde ons. Toen ik in een boom klom, greep hij naar mijn laars. Ik schrok me dood."