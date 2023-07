BEKIJK - Treinreizigers komen niet aan in Booischot maar in ... Goebelsmühle, zo'n 220 kilometer verder

Al enkele weken weerklinkt de vreemde aankondiging door de luidsprekers in de trein wanneer die aankomt in het station van Booischot. "We komen aan in Goebelsmühle." Dat station bestaat ook, maar ligt wel in het buitenland, meer bepaald in Luxemburg.



Volgens Bart Crols van de NMBS is er technisch iets foutgelopen. "Bij een herprogrammering is er iets verkeerd gebeurd met een code van het station van Booischot. Daardoor is de code van Goebelsmühle in de plaats gekomen."



Een foutje dus, met grappige gevolgen, want plots kunnen de inwoners van Booischot en omstreken wel heel goedkoop op buitenlandse reis. "Pas in de loop van augustus zal het probleem opgelost zijn", aldus nog Crols. "Daarvoor is het wachten op een update van het systeem die niet meteen kan gebeuren."