Meer dan 700 woningen geëvacueerd door bosbrand op Canadees-Amerikaanse grens

De brand ontstond aan de andere kant van de grens, in de Amerikaanse staat Washington. Het departement van natuurlijke grondstoffen van Washington schat dat er aan Amerikaanse zijde zo'n 40 vierkante kilometer aan bos in brand is gevolgen.

Zaterdag sloeg de brand de grens over door de wind. Zondag groeide de brand aanzienlijk. De brand legde zo'n 8,8 vierkante kilometer bos in as. De Amerikaanse en Canadese brandweer werken nauw samen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.