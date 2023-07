Vader overleden bij drama in waterpark in Zuid-Frankrijk: opblaasbare attractie opgetild door de wind 

Bij de Franse zender TF1 stellen buurtbewoners zich vragen bij het beheer van het waterpark dat begin deze zomer werd geopend. Hoe kan een immense attractie zo makkelijk loskomen?



De eigenaar van het park zegt in shock te zijn. "We zetten de attracties neer en bevestigen ze. Helaas zijn er elementen waar we geen controle over hebben. We betreuren de situatie ten zeerste", aldus de eigenaar via TF1.