Door slecht weer zijn het drukke dagen voor indoorattracties aan kust

Gezinnen die op vakantie zijn aan zee, hebben door het slechte weer van de voorbije dagen niet veel naar het strand kunnen gaan. En dan vormen de indoorattracties een welgekomen alternatief voor ouders en kinderen. En dat hebben ze gemerkt in SEA LIFE Blankenberge. Directeur Steve Vermote: "Vandaag 31 juli hebben we de deuren vroegtijdig moeten sluiten omdat het vol zat. Dat is in juli vier keer gebeurd, telkens op regendagen."

SEA LIFE Blankenberge raadt op de website aan om een tijdslot te reserveren voor een bezoek. Zonder tijdslot kan de toegang geweigerd worden op drukke dagen. Steve Vermote: "Bij slechte weersvoorspellingen merken we het meteen. De reservaties op onze website gaan omhoog. We zien twintig procent meer bezoekers op regendagen. Door dat reservatiesysteem weten we op voorhand hoeveel volk er komt. En het is inderdaad enkele keren gebleken dat de attractie op regendagen gewoon vol zat."