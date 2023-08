Drie voertuigen van roekeloze bestuurders in beslag genomen aan de Heizel

Afgelopen zaterdag hebben agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene aan de Heizel een grote verkeersactie gehouden tegen rodeorijders. Aan de Jules De Troozsquare werd een bromfiets tegengehouden waarbij de bestuurder op één wiel reed en ook het rode licht negeerde. Het voertuig werd in beslag genomen en het rijbewijs van de bestuurder werd voor 15 dagen ingetrokken.

Daarnaast werd aan de Werkhuizenkaai een crossmotor opgemerkt waarbij de bestuurder geen helm droeg. De jongeman van amper 15 jaar weigerde te stoppen en na een achtervolging werd hij tegengehouden in de Gallaitstraat.

In de Maria Christinastraat in Laken werd een voertuig opgemerkt dat aan hoge snelheid andere wagens inhaalde. Zijn voertuig werd administratief in beslag genomen en de chauffeur moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren.

Aan de Koninklijke Parklaan werden twee wagens tegengehouden. Eén bestuurder reed te snel en een andere was onder invloed van verdovende middelen. Hun rijbewijzen werden ook voor 15 dagen ingetrokken. Tot slot werd nog een bestuurder aan hoge snelheid opgemerkt aan de Houba De Strooperlaan. Hij was niet in het bezit van een rijbewijs.

Dit jaar werden in totaal al 43 voertuigen administratief en 1 voertuig gerechtelijk in beslag genomen wegens rodeorijden.