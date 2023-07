Duizenden Bulgaren klagen geweld tegen vrouwen aan

In verschillende Bulgaarse steden hebben duizenden mensen betoogd tegen geweld tegen vrouwen. Eerder had een rechter de wonden van een vrouw als "licht" bestempeld die door haar ex-vriend was neergestoken. De rechter vond het aanvankelijk ook niet nodig om de verdachte aan te houden, maar is daar onder druk van de openbare opinie op teruggekomen.