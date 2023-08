Voorlopig 4 burchten van bedreigde wilde hamsters ontdekt in Tongeren

Gisterenavond gingen de vrijwilligers voor een tweede keer deze zomer op zoek. "Vorige week hebben we ongeveer 15 hectare doorzocht", zegt Crevecoeur. "Deze week hebben we ongeveer 5 hectare doorzocht, want het is nogal een hondenweer en er zijn minder percelen geoogst dan we gehoopt hadden." De tussenstand bedraagt 4 hamsterburchten op 20 hectare.

"De beste percelen hopen we volgende week of de week daarna te vinden, wanneer ook daar geoogst is. Dan zullen we ook met een grotere groep zijn om de percelen af te speuren. We hopen 20 hamsterburchten te vinden op 50 hectare."