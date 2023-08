"Iceman" Wim Hof wordt gelinkt aan 13 verdrinkingen: hoe gevaarlijk is zijn methode?

De methode is over heel de wereld populair, maar recent ligt ze onder vuur en de beschuldigingen komen uit onverwachte hoek: onderzoeksjournalist én vriend van Wim Hof, Scott Carney. Carney was aanvankelijk grote fan van Wim Hof, maar onlangs bracht hij een documentaire uit waarin hij 13 overlijdens linkt aan de Hof-methode.



Eén van die overlijdens betreft een 17-jarig meisje uit Californië, dat in augustus vorig jaar stierf. Het meisje werd dood in een zwembad teruggevonden en in de zoekgeschiedenis op haar computer is te zien dat ze naar pagina's met de methode van Hof had gezocht. Men denkt daarom dat ze de oefeningen in het zwembad heeft gedaan en daardoor bewusteloos is geraakt en verdronken.