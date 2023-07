Militaire junta Myanmar verlengt opnieuw noodtoestand, met als gevolg uitstel beloofde verkiezingen

"De Nationale Defensie- en Veiligheidsraad van Myanmar heeft de beslissing goedgekeurd om de noodtoestand nog eens met zes maanden te verlengen", dat maakte de publieke zender MRTV bekend. De militaire junta kwam tweeënhalf jaar geleden aan de macht na een staatsgreep en riep toen voor de eerste keer de noodtoestand uit.



"De verlenging is nodig om de verkiezingen te kunnen voorbereiden", klonk het. De Nationale Defensie -en Veiligheidsraad (NDVR) is een belangrijk grondwettelijk orgaan, maar wordt in de praktijk gecontroleerd door de legerofficieren.



Er werd geen nieuwe datum medegedeeld waarop de verkiezingen zouden plaatsvinden, wel stond er in de verklaring van de NDVR dat de regering nog meer inspanningen moet leveren om "de stabiliteit van de rechtsstaat te waarborgen ter voorbereiding van de verkiezingen".