Maand juli telde het hoogste aantal regendagen in 35 jaar

Maar zo heel uitzonderlijk is het allemaal niet. "Juli 2021 haalt zelfs niet eens de top-20 op het lijstje met de meeste regendagen ooit in juli", onderstreept Dehenauw. Het is wel zo dat we het de afgelopen jaren anders gewoon zijn geraakt, met veel droge zomers. Een regendag is een dag waarop minstens 1 millimeter neerslag valt.

De waarde van 2023 staat ook in scherp contrast met vorig jaar, toen we een kurkdroge juli beleefden met amper 5 regendagen. Er viel toen amper 5,2 millimeter neerslag in Ukkel.

Het zal je niet verbazen dat de zon minder lang scheen dan normaal: ruim 185 uur tot en met gisteren, tegenover ruim 203 uur normaal.