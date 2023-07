Tomorrowlandbezoeker betrapt achter het stuur onder invloed van cocaïne, XTC en cannabis

De lokale politie van de zone Rivierenland heeft het afgelopen weekend op verschillende plaatsen in de zone WODCA-controles gehouden. Er werden meer dan 1.400 ademtests afgenomen.

Een bestuurder die tegen de lamp liep in Mechelen, was een inwoner van Koeweit die van het festival Tomorrowland in Boom kwam. Hij reed onder invloed van een cocktail van verschillende drugs. Hij gaf toe aan de politie dat hij in de loop van de avond 2 joints had gerookt en een XTC-pil had genomen. De nacht ervoor had hij ook 4 lijnen cocaïne gesnoven. Daarnaast had hij nog 3 joints, een XTC-pil en een zakje MDMA-poeder op zak.