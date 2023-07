Korpschef politiezone Getevallei preventief geschorst wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Twee weken geleden werd de korpschef preventief geschorst, bevestigt ook het parket van Leuven. "Er is recent een opsporingsonderzoek tegen de man opgestart wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag als leidinggevende." Meer details wil het parket voorlopig niet geven, in het belang van het onderzoek, dat door de toezichtsdienst Comité P gevoerd wordt. "Het onderzoek zal duidelijk maken of er echt strafbare feiten gepleegd zijn." Het parket heeft de informatie doorgegeven aan het politiecollege van de zone Getevallei, die zich uitstrekt over de gemeentes Hoegaarden, Tienen, Landen, Linter en Zoutleeuw.