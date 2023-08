Landbouwers Geetbets, Zoutleeuw en Herk-de-Stad bezorgd over uitbreiding natuurgebied Aronst Hoek

"In het natuurbeheerplan staat de visie van Natuurpunt over hoe de percelen in het natuurgebied Aronst Hoek moeten beheerd worden", vertelt Els Corbeels van de Boerenbond. "En we zien dat op 20 jaar tijd de oppervlakte van dat natuurgebied gegroeid is van 20 hectare in 2004 naar 391 hectare in 2023. Dat zet een enorme druk op de landbouwgronden in de regio. In het plan zijn ook landbouwgebieden opgenomen rond het natuurgebied, ook percelen die bij een landbouwbedrijf horen."