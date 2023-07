Lichaam in verre staat van ontbinding gevonden in vroegere jeugdherberg in Antwerps park

In de vroegere jeugdherberg aan de Eric Sasselaan in Antwerpen, het Kiel, is zaterdag het lichaam gevonden van een man. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het nieuws is aan onze redactie bevestigd door het parket. Het was een groep jongeren die de schokkende ontdekking deed. Het lichaam was ook al in verre staat van ontbinding, bevestigt het parket, dus mogelijk lag het er al een tijd.