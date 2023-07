Na verdacht overlijden in woonzorgcentrum in Beringen brengt autopsie nog geen duidelijkheid: "Wetsarts zal bijkomende onderzoeken uitvoeren en er volgt nog toxicologisch onderzoek"

Vanochtend is een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de man, maar het is nog niet duidelijk hoe de man precies overleden is. "Er is een inwendige lijkschouwing uitgevoerd", zegt Katrien Truyen van het Limburgse parket. "Maar de eerste vaststellingen hebben geen duidelijkheid of definitief uitsluitsel over de doodsoorzaak geboden. De wetsarts zal nu nog bijkomend onderzoek uitvoeren, om te kijken of er bepaalde infecties waren. Er zal ook een toxicologisch onderzoek volgen om te bepalen of er bepaalde medicatie werd ingenomen of toegediend."