Luminus doet nieuwe aanvraag om windmolens te bouwen in Ieper

Luminus laat in het nieuwe plan dus één windturbine vallen. Het is is de meest zuidelijke windmolen, die het dichtst bij de bewoning gepland was. Maar de drie resterende turbines die het bedrijf wil bouwen, zijn wel van het allergrootste type. Ze hebben een tiphoogte van 230 meter en dat is 30 meter meer dan de turbines uit het eerste plan.

De drie windmolens zouden er komen langs de Noorderring van Ieper in de richting van de deelgemeenten Brielen en Vlamertinge. Het valt te verwachten dat er weer veel bezwaren zullen komen. Ook het stadsbestuur van Ieper is tegen.