Marieke uit Aalst heeft zes avonden op Tomorrowland afgesloten met haar doedelzak: "Het was een unieke kans!"

"Ik ben zelf gecontacteerd geweest door de organisatoren van Tomorrowland, voor mij was dat een erg grote verrassing", vertelt de Aalsterse Marieke Van Ransbeek. Marieke kreeg de eer om deel uit te maken van de slotshow met haar doedelzak. "Het moest toch wel even binnenkomen, want dat telefoontje was totaal onverwachts. Ik heb er een half uurtje over nagedacht en heb dan terug contact opgenomen om te bevestigen. Het was dan ook een heel unieke kans die ik absoluut wou grijpen."

"De eerste avond was ik wel zenuwachtig. Ineens staan er zowat 60.000 mensen te luisteren naar mij met mijn doedelzak. Dat doet iets." De slotshow start na de opzwepende beats van onder andere Martin Garrix, toch werkt de combinatie perfect volgens Marieke. "Vanaf dat ik de doedelzak bespeel, dan raakt het publiek geëmotioneerd. Ze zijn een hele dag omgeven door verschillende prikkels, zowel muzikaal maar ook visueel. De ceremonie is voor de mensen een rustmoment. Het is leuk om te zien dat iedereen geniet van dat momentje om de dag mee af te sluiten."